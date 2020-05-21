Çocuklar, 4 saatlik izinlerinde temizlik kampanyasına katıldı

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliği ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörlüğü'nün düzenlediği temizlik kampanyasına, dün 4 saat süreyle sokağa çıkma izni verilen çocuklar da destek verdi. <br>Koronavirüs salgını sebebiyle derslerin iptal edildiği Kars Kafkas Üniversitesi'nde, çevre temizliği yapılması için rektörlük, TEMA Vakfı Temsilciliğiyle işbirliğine gitti. Temizlik kampanyasına, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, öğretim üyeleri, lojman sakinleri ve aileler ile kısıtlama nedeniyle sokağa çıkma izni verilen çocuklar katıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 4 saatliğine dışarı çıkan çocuklar, ellerindeki poşetlerle çöp topladı. <br>Temizlik kampanyasına destek veren 13 yaşındaki Emir Aslan, "Bugün bizim sokağa çıkma iznimiz vardı. Sokağa çıkarak, çevreyi temizledik. Bu çalışmalarda üniversitemiz tertemiz oluyor. Evde zaten sıkılıyorduk. Böyle iyi oldu. Hem dışarı çıktık hem temizlik yaptık" dedi.<br>12 yaşındaki Kuzey Alkan da "Biz bugün sokağa çıktık ve çevremize katkımız olsun diye bu etkinliğe katıldık. Çok mutluyuz. TEMA ile birlikte temizlik yaptık. Evde sıkılıyoruz ama böyle bir etkinliğe katkıda bulunmak hoşumuza gitti. Çok eğlendik" diye konuştu. <br>Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bu faaliyetin son haftalarda yaptıkları en anlamlı etkinlik olduğunu söyledi.<br>TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık ise koronavirüs sebebiyle öğrenci olmayan kampüsü, öğretim üyeleri, lojman sakinleri ve çocuklarının katıldığı kampanya ile temizlediklerini belirterek, şunları söyledi: <br>"Üniversite ve TEMA olarak mıntıka temizliği yaptık. Daha önceki zamanlarda bu etkinliği öğrencilerimizle birlikte yapıyorduk ama korona nedeniyle öğrenci olmayınca bu defa rektörümüz sayın Prof. Dr. Hüsnü Kapu, lojman sakinlerimiz, öğretim üyelerimiz eşleri ve çocuklarıyla birlikte temizlik yaptık. Tabi bu ilk olduğu için dar bir alanda oldu. Bundan sonra da bu çalışmamıza devam edeceğiz. Bütün kampus alanını temizlemeye niyetliyiz." <br>Kampüs alanında yaklaşık 3 saat süren temizliğe katılanlar, ellerini dezenfekte etti.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-21 08:56:22<br>

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