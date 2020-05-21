Selim Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kars’ta, korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim’e bağlı Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim’e bağlı Gelinalan köyünde uygulanmakta olan karantinanın 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 00:01 itibariyle kaldırılması kararlaştırılmıştır” denildi.

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