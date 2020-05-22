Kağızman’da kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kağızman’da kamyon altında kalan işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kars’ın Kağızman ilçesinde bir inşaata ait kum ocağında çalışan kamyon geri geri gelirken, sürücüsü arkasında çalışan K.A.’yı fark etmeyerek ezdi.

F.Y.'nin kullandığı hafriyat kamyonu altında kalan K.A. (50) olay yerinde feci şekilde can verdi. Durum güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemenin ardından K.A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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