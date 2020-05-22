Kağızman'da sokağa çıkma kısıtlaması masaya yatırıldı

Kağızman’da 2326 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Kağızman Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kağızman Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Pınar Altun, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, gece saat 24.00’te başlayacak yasak öncesinde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirtti.

Başkan Nevzat Yıldız, “Biz belediye olarak ilçe emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla beraber bu gece saat 24.00’ten itibaren başlayacak ve Salı gecesi saat 24.00’te sona erecek olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ayrıntılarını değerlendirdik” dedi.

Toplantıda alınan karalar masaya yatırıldı. Alınacak tedbirler değerlendirildi. Ayrıca alınacak tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlarına ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Toplantıda vatandaşlar kendi sağlıkları için, sevdiklerinin sağlığı için, sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda uyarıldı.

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