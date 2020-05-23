Kars'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden sökerek elektrik direklerini devirdi. <br>Merkeze bağlı 360 hane 2 bin nüfuslu Ölçülü köyünde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar yerinden söküldü. elektrik direkleri devrildi. Evinin çatısı uçan Hasan Yaşar, her şeyin bir anda geliştiğini ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirtti. O sırada oğulları ile beraber çatıyı tutmaya çalıştıklarını ifade eden 8 çocuk sahibi Hasan Yaşar (65), "Bugün kasırga gibi rüzgar geldi çatıyı uçurdu. Çocuklarla çatıyı tutmaya çalıştık ancak tutamadık aracın üstüne devrildi. Her şey 5 dakikada oldu, biz de bu sırada dışarıdaydık. Çatı uçmasıyla elektrikler kesildi, güneş enerjisi koptu, saman konteyneri sürüklendi. Çatı uçunca çocuklara eve girmelerini söyledim. Herkes kendini eve kapattı. Köyde elektrik direği de devrildi. Saat 17.00'dan beri elektriğimiz yok. Fırtına çok etkiliydi, çok şükür yine de kimsenin burnu kanamadan atlattık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-23 02:42:28<br>

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