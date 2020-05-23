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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta fırtına çatıları uçurdu

İHA

Kars'ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.

Kars’ta fırtına çatıları uçurdu

Kars’ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.
Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar önüne ne geçtiyse söktü attı, Kağızman Kötek köyünde evlerin çatıların uçtu elektrik direkleri devrildi.
Kötek köyünde yaklaşık 10 evin çatısı uçarken, çatısı uçan evlerde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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