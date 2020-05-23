Kars, Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’na kavuşuyor

Kars’ta Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’nın yapım çalışmalarına başlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, yapımına başlanan Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldı.

Vali Türker Öksüz, projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile Kars’a rekreasyon alanlarıyla, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri çok önemli bir Kent Meydanı ile bir Millet Bahçesi kazandırılmış olacağını söyledi.

Yapımına başlanan Millet Bahçesi projesinin, hem şehircilik açısından hem de tarihi eserlerin korunması, turizm potansiyelinin zenginleştirilmesi ve sosyal aktivite açısından çok önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Millet kıraathanesi, seyir terasları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolları, koşu parkurları, çok amaçlı oyun sahalarının yer alacağı Millet Bahçesi, her yaş kesimine hitap edecek. Günün her saatinde ve kışların sert geçtiği ilimizde yazkış kullanım potansiyeli olacak. Fethiye Camii ve çevresi, kent meydanı ve geçiş alanı olarak çalışacak. Yaya sürekliliğinin olduğu bölgede millet bahçesi ile halkımızın yeşil alandan faydalanmasına imkan sağlanmış olacak” dedi.

Vali Türker Öksüz, beraberindekilerle birlikte bir süre Millet Bahçesi’nde yürütülen çalışmaları takip etti. Öksüz, ilgili firma yetkilisinden çalışmaların kısa sürede bitirilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.