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Kars’ta şiddetli rüzgar önüne çıkanı söktü attı

İHA

Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Rüzgarın uçurduğu çatılar metrelere uzağa savruldu.

Kars’ta şiddetli rüzgar önüne çıkanı söktü attı

Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Rüzgarın uçurduğu çatılar metrelere uzağa savruldu.
Kars'ta öğle saatlerinde etkili olan ve yaklaşık saatte 100 kilometre şiddetle esen rüzgar önüne ne çıktıysa söktü attı.
Rüzgar binaların çatılarını uçururken, Harakani Devlet Hastanesi'nin de çatısı ile duvarı rüzgardan payını aldı. Harakani Devlet Hastanesi'nin de çatısı rüzgardan uçtu. Bir öğrenci yurdunun çatısı ise metrelerce uzağa savruldu. Metrelerce yüksekten yola ve bahçelere savrulan çatı kameralara yansındı. Can kaybının yaşanmadı olayda il genelinde köylerde yaklaşık 14 ev rüzgardan zarar gördü. İl AFAD ekipleri, köylerde zarar tespitine başladı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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