Fırtına ağaçları devirdi, dallarda yuvalardaki yavru kuşlar öldü

<br>Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi, dallardaki yuvalarda bulunan yavru kuşlar öldü. <br>Doğu'da dün saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtına, Kars merkez ile Doğruyol ve Arpaçay ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ve fırtınaya arazide yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Doğruyol ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derenin suları ekili arazilere zarar verirken, fırtına yüzünden devrilen ağaçların dallarında bulunan kuş yuvaları da yerle bir oldu. Çok sayıda yavru kuş öldü. <br>Vatandaşlar, kaz ve tavukların fırtınadan zarar görmemeleri için yanlarından ayrılmadı. Fırtınalı havada evlerinin önüne çıkan Fatma-Gürbüz Aytekin çifti ise birlikte türkü söyleyerek zor anları keyiflendirdi. <br> DHA-Genel Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE<br>2020-05-26 19:21:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.