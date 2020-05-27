Kars’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

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Kars'ta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 014 yaş arası çocuklara 4 saatlik izin verildi. Güneşli havanın tadını çıkartan çocuklar gönüllerince eğlendi.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 014 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ile çocuklar maske takma şartıyla 4 saatliğine dışarı çıktı. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar parklarda bisiklet sürdü, koştu ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların parklarda oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

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