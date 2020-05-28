Kars'ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta kaldırımlar ve caddeler işgal altında, özellikle ara sokaklarda park edilen araçlar, açılan tezgahlar ile esnafın malzemeleri vatandaşların kaldırımları kullanmasını engelliyor.

Kentte esnafın malzemelerini koyarak işgal ettiği kaldırımları yayalar kullanamıyor. Bir taraftan esnafın kaldırımlara malzemelerini koyması, diğer taraftan gelişi güzel caddelere araçların park edilmesi vatandaşları huzursuz ediyor.

Kaldırımları kullanamayan vatandaşlar, belediye ve trafiğin kaldırım sorununa çözüm üretmesini bekliyor. Belediyenin işlem yapmadığı kaldırımlarda yayaların yürümesi mümkün değil. Trafiğin yoğun olduğu caddeleri kullanan vatandaşlar ise her gün trafik kazalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Öte yandan caddelere gelişi güzel çekilen araçların trafiği olumsuz etkilediğine dikkat çeken vatandaşlar, "Caddeler açık oto park haline gelmiş. Eski Sebze Hali, Belediye İşhanı'nın bulunduğu bölgeler araç parkına dönmüş. Köşe başlarına kadar araç çekilmiş. Trafik akışı sağlanmıyor. Birde cadde de açılan tezgahlar durumu içinden çıkılmaz hale sokuyor. Belediye ve Trafik yetkililerinin bu konuya el atması gerekiyor" dediler.

Kars'ta yıllardan beri devam eden kaldırım işgalleri vatandaşların kabusu haline geldi. Zabıta ekiplerinin müdahale etmediği ve göz yumduğu kaldırım işgalleri, yayalar için yapılan kaldırımları kullanamayan vatandaşların da tepkisine sebep oluyor. Özellikle Halk Bankası ile Halitpaşa İşhanı’nın olduğu bölge, iş yeri sahiplerinin açık tezgahı haline gelmiş bulunuyor. Bu bölgelerde vatandaşlar caddelerde yürüyor.

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