Bozkuş köyü karantinaya alındı

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Kars’ta, Kovid19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyü, Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alındı. Bozkuş Köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamınd; Selim İlçesi Bozkuş köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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