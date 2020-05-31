Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışması

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS´ta, 5 katlı apartmanın çatısındaki işçilerin tehlikeli çalışması korkulu anlar yaşattı. Çatı onarımı yapan işçilerden biri, halatla sac çekerken, arkadaşı da onun beline bağladığı iple güvenliğini sağlamaya çalıştı. <br>Merkez Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çalışan işçilerin aldıkları güvenlik tedbiri, yürekleri ağza getirdi. Gazetecilerin kameralarına da yansıyan görüntülere göre, yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerden biri, halatla sac çekerken, arkadaşı da onun beline bağladığı iple güvenliğini sağlamaya çalıştı. İşçilerin iple yaptıkları çalışma, izleyenleri korkuttu. Çatıda bir süre onarım yapan işçiler, herhangi bir kaza olmadan işlerini tamamladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-31 09:48:10<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.