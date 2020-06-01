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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kayıp zihinsel engelli genç bulundu

İHA

Kars'ta önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli genç bulundu.

Kars'ta kayıp zihinsel engelli genç bulundu

Kars'ta önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli genç bulundu.
Kars merkeze bağlı Ölçülü köyündeki evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu jandarma ekiplerince bulundu.
Jandarma, AFAD ve UMKE ve köylülerin gece saat 01.00’e kadar aradığı ancak bir türlü bulamadığı Erhan Mehmetoğlu jandarma ekiplerince Yalınkaya Köyü’nde bulundu. Jandarma ekiplerince bulunan Erhan Mehmetoğlu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmetoğlu Ölçülü Köyü’ndeki ailesine teslim edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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