Kars'ta kayıp zihinsel engelli genç bulundu

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Kars'ta önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli genç bulundu.

Kars merkeze bağlı Ölçülü köyündeki evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu jandarma ekiplerince bulundu.

Jandarma, AFAD ve UMKE ve köylülerin gece saat 01.00’e kadar aradığı ancak bir türlü bulamadığı Erhan Mehmetoğlu jandarma ekiplerince Yalınkaya Köyü’nde bulundu. Jandarma ekiplerince bulunan Erhan Mehmetoğlu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmetoğlu Ölçülü Köyü’ndeki ailesine teslim edileceği bildirildi.

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