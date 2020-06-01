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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı dolmuşçular yetkililere seslendi “Kars Belediye Başkanının yaptığı birçok işlem gibi bunun altından başka şeylerin çıkabileceğini düşünmekteyiz”

İHA

Kars'ta 96 dolmuş sahibi HDP'li belediyenin 'dolmuş ihalesi'ni protesto etmek için eylem yaptı. Dolmuşçular, yetkililere seslenerek, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

Karslı dolmuşçular yetkililere seslendi “Kars Belediye Başkanının yaptığı birçok işlem gibi bunun altından başka şeylerin çıkabileceğini düşünmekteyiz”

Kars’ta 96 dolmuş sahibi HDP’li belediyenin ‘dolmuş ihalesi’ni protesto etmek için eylem yaptı. Dolmuşçular, yetkililere seslenerek, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.
Kars Dolmuş ve Halk Otobüsü esnafı, Cumhuriyet Meydanı’nda seslerini duyurmak için kontak kapatarak Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’i protesto etti. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen dolmuş ve halk otobüsü esnafının kontak kapattı. Yıllarca herhangi bir sıkıntı yaşamadan işlerini yürüttüklerini ifade eden dolmuşçular, Başkan Bilgen’in dolmuşçu esnafını bitirmek için her yolu denediğini söyledi.
Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, yarın Kars Belediye Başkanlığı nezdinde bir ihale yapılacağını ve yetkililerin bu ihalenin hazırlığını, aşamalarını, kimlere verilmeye çalışıldığını araştırmaları gerektiğine dikkat çekti.
Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, “Kars belediye başkanlığı, tüm Kars hizmet etmek zorunda olan kuruluştur. Bizleri kendisine hedef belirleyip, sanki Kars halkından değilmişiz gibi davranışları ile her anlamda ayrımcılığın en kötü örneğini göstermektedir. Biz siyasi olarak bir araya gelmedik. Her düşünceden, her etnik kesimden insanlar bugün buradalar. Hepsinin ortak derdi evlerinin ekmeği çoluk çocuğunun rızkıdır. Yıllardır yaptığımız işimiz elimizden alınmaya çalışılıyor. Bu yapılırken de kanuna ve vicdana aykırı şekilde işler yapılmaktadır. Yarın Kars Belediye Başkanlığı nezdinde bir ihale yapılmaya çalışılmaktadır. Yetkili devlet kuruluşlarının bu ihalenin hazırlığını, aşamalarını, kimlere verilmeye çalışıldığını araştırmasını talep ediyoruz. Bugün Kars Belediye Başkanının yaptığı birçok işlem gibi bunun altından başka şeylerin çıkabileceğini düşünmekteyiz. Bizlerin mağduriyeti tüm tüm şehrin mağduriyetine dönüşecektir. Bizler özverili bir şekilde işlerimizi yapmaya çalışırken, önümüzün bu şekilde kesilerek ekmeğimizin elimizden alınmasını devletin bilgisine sunuyoruz” dedi.
Mağdur olduğunu belirten dolmuşçular, “Türkiye’nin 81 ilinde bu yasa devam ediyor, Kars hariç. Biz sayın yetkililere sesleniyoruz, Kars’a bir el atsınlar. Allah rızası için Kovid19 zaten milleti, esnafı içeri tıkadı, Kars Belediyesi maalesef halkı sokağa döktü. Gelen bir tokmak vuruyor, giden bir tokmak vuruyor” diye konuştular.
Kars’ta kontak kapatan dolmuşçular yarın belediye binasına aileleriyle, çocuklarıyla birlikte gidecek. Dolmuşçular Başkan Ayhan Bilgen’in kendilerini yokuşa sürdüğünü ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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