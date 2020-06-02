Kars’ta ihale gerginliği Dolmuşçulardan ‘kayyum, kayyum’ sloganı Belediye binasına girmek isteyenlere polis engel oldu

Kars’ta HDP’li belediye tarafından ikinci kez ihaleye çıkarılan “toplu taşıma hattı ihalesi”nde gerginlik yaşandı. Dolmuşçularla belediye personeli arasında yaşanan gerginliği polis büyümeden son anda önledi.

Kars Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezindeki 78 aracın hat işletim hakkı ihalesi 13 Mart 2020 tarihinde iptal edilmesinin ardından ihale bugün yeniden yapılmak istendi. 2 gündür Cumhuriyet Meydanı’nda seslerini duyurmak için protesto eden dolmuş esnafı ihale saatine kısa süre kala Belediye hizmet binası önünde bir araya geldi. İhaleye katılmak için binaya giren dolmuşçular ile belediye personeli arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.



“Kars’ta dolmuşçulardan kayyum kayyum sloganı”

Kars Belediyesi önüne çok sayıda polis sevk edilirken, polis dolmuşçuları belediyeden uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Belediye önünde toplanan dolmuşçular, ‘Kayyum kayyum’, ‘başkan dışarı’, ‘hakkımızı istiyoruz’, ‘burası Türkiye Cumhuriyeti’ gibi sloganlar attı.

Dolmuşçuları sakinleştiren polis, dolmuşçuları belediye binasından uzaklaştırdı. Çevik Kuvvet polisleri dolmuşçuların önüne set çekerek belediye binasına yaklaşmalarını izin vermedi. Polisin sakinleştirdiği dolmuşçular bölgeden ayrıldı. Kars belediye Başkanlığı önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan dolmuş hattı ihalesi ise yaşanan gerginlik ve katılımcı olmadığından dolayı iptal edildi. Dolmuşçuların Cumhuriyet Meydanı’nda bekleyişleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.