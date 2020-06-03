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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar başladı

İHA

Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle geç başlandı.

Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar başladı

Kars’ta Sultan Alpaslan Külliyesi’nin yapımına Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle geç başlandı.
Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi eski işhanının yerine yapımına başlanan ve havaların soğumasıyla birlikte yapım çalışmaları durdurulan Sultan Alparslan Külliyesi’nin yapımı kaldığı yerden devam ediyor.
Temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, tarafından atılan Sultan Alpaslan Külliyesi inşaatı toplam 18 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor.
AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın yakından takip ettiği Sultan Alparslan Külliyesi 1072'de Anadolu'da Türklerin yaptığı ilk cami olan Menuçehr Caminin mimarisinin izlerini taşıyacak.
Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandığında Karslılara çok amaçlı olarak hizmet verecek. Altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otopark, cami ve sosyal donatıların da bulunacağı Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandığında Karslılara hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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