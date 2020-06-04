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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay gönüllüsü çocuklar, maske takan akranlarına hediye dağıttı

DHA

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Kızılay'ın gönüllü çocukları, maskeleriyle dışarı çıkan çocuklara hediye dağıttı. Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, bazı cadde ve mahallelerde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Kızılay'ın gönüllü çocukları da parklarda gezerek maske takan akranlarına çeşitli hediyeler dağıttı. Yaren Altunok (7) da Türk Kızılay Kars Şubesi´ne...

Kızılay gönüllüsü çocuklar, maske takan akranlarına hediye dağıttı

<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Kızılay'ın gönüllü çocukları, maskeleriyle dışarı çıkan çocuklara hediye dağıttı.<br>Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, bazı cadde ve mahallelerde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Kızılay'ın gönüllü çocukları da parklarda gezerek maske takan akranlarına çeşitli hediyeler dağıttı. Yaren Altunok (7) da Türk Kızılay Kars Şubesi´ne giderek, akranlarına dağıtmak için hediye paketleri hazırladı. Paketlere Kızılay amblemi de yapıştıran küçük Yaren daha sonra park ve bahçelere gidip "Ben Kızılay gönüllüsüyüm size Kızılay´ımızın hediyelerini getirdim" diyerek, ailesiyle birlikte yolda yürüyen çocuklara hediyeleri teslim etti.<br>Yaren daha sonra iş yerleri ve STK´ları da ziyaret ederek, maske takılmasına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. İş insanı Şakir Yurdakoş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, minik Yaren´e bu anlamlı davranışı ve uyarılarından dolayı teşekkür etti.<br>YILDIZ KARDEŞLERDEN ANLAMLI MESAJLAR<br>Sokağa çıkma serbestliğini doyasıya yaşayıp anneleriyle birlikte evlerine doğru yola koyulan Yasemin (9), Gamze (7) ve Asmin Yıldız (4) maske, sosyal mesafenin önemiyle ilgili anlamlı mesajlar verdi. Maskelerini bir an olsun çıkarmadıklarını belirten Yıldız kardeşler, büyüklerinden de bu kurala riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundular. "Maske takmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, ellerimizi yıkamalıyız" diyen Yıldız kardeşlerin kendilerine has yorumları, konuşma tarzları ve şirinlikleri büyük dikkat çekti. 3 kız kardeşin konuşmalarını pür dikkat dinleyen vatandaşlar, "Tebrik ederiz. Gerçekten de çok anlamlı cümleler kurdular. Bunları yetiştiren ailelerine teşekkür ederiz" dediler.<br>KARS SOKAKLARINDA SON DURUM<br>Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında bazı cadde ve mahallelerde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından gözler cadde ve  sokaklara çevrildi. Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve bekçiler sokaklarda gün boyu denetim yaptı. Yayalar, esnaflar ve sürücüler maske takılması ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilirken araçlardan ve hoparlörlerden de uyarı anonsları yapıldı. Halkın yoğun olduğu Faikbey, Kazımpaşa caddelerinde de denetimler artırılırken genel anlamda valiliğin kararına uyulduğu görüldü. <br>Vatandaşlardan Kemal Erginbay, "Valiliğimizin uygulamasını desteliyoruz. Elbette ki kurallara uymalıyız. Kendi sağlımızın yanında geleceğimiz olan çocuklarımızın, ülkemizin ve ilimizin geleceği için bu kurallar önemli" dedi.<br>İş insanı Ali Şakir Yurdakoş da "Pandemi sürecini bir an önce atlatmamız için alınan tedbirlere uymak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ben inanıyorum ki Kars, bu süreci kurallara uyarak atlatacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara uymaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-06-04 09:52:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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