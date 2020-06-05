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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta açık olan oteller denetlendi

İHA

Kars’ta açık olan oteller denetlendi

Kars’ta korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve 1 Haziran’da yenide faaliyete geçen oteller denetlendi.
Normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran’da birçok iş yerlerindeki yasaklar kaldırıldı. Kars’ta da faaliyetlerine başlayan iş yerlerinin yanı sıra merkezde faaliyete başlayan 3 otel denetlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesi ile Kars’ta faaliyet gösteren turizm işletme ve belediye belgeli 3 otel, hijyen ve çevre sağlığı açısından kontrol edildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başkanlığında İşletme Müdürlüğü, Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan denetim komisyonu, sosyal mesafe kuralını gösteren işaret, maske, eldiven, dezenfektan, kolonya ve ateş ölçer başta olmak üzere, denetim ve ziyaretçi defteri, ruhsat, yıllık fiyat listesi ile mutfak, oda ve çevre temizliği, işletme kayıt belgesi ve hizmet belgesi gibi evrakları inceleyerek, yerinde gördü.
Görülen eksiklikleri ve aksaklıkları işletme sahiplerine bildiren ekipler, eksikleri tutanakla kayıt altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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