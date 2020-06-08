Kars’ta 513 metrelik viyadüğün yapımında sona gelindi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan SarıkamışHorasan Karayolunda bulunan 513 metre uzunluğundaki ‘Karakurt Vidadüğü’nde sona gelindi.

Karakurt Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan eski Sarıkamış Horasan karayolunun yerine yapımına başlanan SarıkamışHorasan bölünmüş yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tarafından temeli atılan ve 513 metre uzunluğunda olan Karakurt Viyadüğü’nde sona gelinirken, viyadük ve bölünmüş yolun tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte sürücülerde rahat edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.