Kars’ta 513 metrelik viyadüğün yapımında sona gelindi

Kars’ta yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan SarıkamışHorasan Karayolunda bulunan 513 metre uzunluğundaki ‘Karakurt Vidadüğü’nde sona gelindi.
Karakurt Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan eski Sarıkamış Horasan karayolunun yerine yapımına başlanan SarıkamışHorasan bölünmüş yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tarafından temeli atılan ve 513 metre uzunluğunda olan Karakurt Viyadüğü’nde sona gelinirken, viyadük ve bölünmüş yolun tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte sürücülerde rahat edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.