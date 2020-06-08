Kars’ta atlı cirit heyecanı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta yaklaşık 4 ay ara verilen atlı cirit müsabakaları yeniden start aldı.

Korona virüs salgını dolayısıyla yaklaşık 4 ay ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde başlayan ve Kekeç, Akçakale ile Başköy köylerinden de 10 sporcunun katıldığı atlı cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.

Atlı cirit müsabakalarında ciritçilerin sergilediği performans ise görenleri oldukça etkiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.