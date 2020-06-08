Kars’ta atlı cirit heyecanı

Kars’ta yaklaşık 4 ay ara verilen atlı cirit müsabakaları yeniden start aldı.
Korona virüs salgını dolayısıyla yaklaşık 4 ay ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde başlayan ve Kekeç, Akçakale ile Başköy köylerinden de 10 sporcunun katıldığı atlı cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.
Atlı cirit müsabakalarında ciritçilerin sergilediği performans ise görenleri oldukça etkiledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.