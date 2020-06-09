Miraç ve 'Kıvırcık' adını verdiği kuzusu birbirlerinden ayrılmıyor

<br>Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Miraç Güler (6), adını 'Kıvırcık' koyduğu yeni doğan kuzuyu yanından ayırmıyor.<br>Küçük ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Kars'ta çocuklar, hayvan sevgisiyle büyüyor. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları ise yeni doğan yavruları sahiplenerek büyütüyor.<br>Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan 6 yaşındaki Miraç Güler de yeni doğan kuzunun bakımını üstlendi. Kıvırcık ismini verdiği kuzuyu kucağına alıp gezdiren Miraç, "Kuzuları çok seviyorum. Çünkü hepsi sevgi ve ilgiye muhtaç. Ne kadar sevgi gösterirseniz o kadar mutlu büyüyorlar" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-06-09 09:54:06<br>

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