Kars’ta pandemi sürecinde polenli ağaçlar vatandaşları rahatsız ediyor

Kars’ta yaz aylarında ağaçlardan yayılmaya başlayan polenler, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske takan vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.

Özellikle Haziran ayında kavak ağaçlarında oluşan polen, rüzgarla birlikte cadde ve sokaklara dağılıyor. Covid19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklara maskeli olarak çıkan vatandaşlar ise yüzlerine yapışan polenlerden rahatsız oluyor.

Her yıl Haziran ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren polen sıkıntısı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Rüzgarın etkisiyle etrafa dağılan polenler yüzünden vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini de açamıyor.

Kavak ağaçlarının etrafa yaydığı polenlerden rahatsız olan vatandaşlar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü Kars'ta her yıl aynı sıkıntıyı yaşamak istemediklerini belirterek, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları biran önce yapmasını istedi.

Maskeli olarak sokağa çıkma zorunluluğu olan Kars’ta kavak ağaçlarında görülen polenlerin sağlıklarını tehdit ettiğini ileri süren vatandaşlar, belediyenin polenli kavak ağaçlarını kesmesi gerektiğini belirtti. Şehir merkezinde ve mahalle aralarında sıklıkla görülen ve vatandaşları büyük oranda rahatsız eden kavak ağaçlarının yaydığı polenler özellikle astım ve bronşit hastalarını tehdit ederken çocuklarda da alerjiye neden oluyor.

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