Kağızman’da seçim heyecanı

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Kars’ın Kağızman ilçesinde köy muhtarları ve il genel meclisi üyelerinin katılımıyla köylere hizmet götürme birliği toplantısı ve birlik üye seçimi yapıldı.

Kağızman Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan köylere hizmet götürme birliği seçiminde alınan oylar ve kazananlar şöyle:

Encümen üye seçiminde

Yavus Aras: 54

Cesim Karaca:37

Muhtar üye seçiminde

Selman Aydın: 30

Zorbey Arduç:20

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