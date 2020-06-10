Kars´ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)IĞDIR'dan Ardahan´daki yaylalara hayvan taşıyan kamyon, geri dönüş yolunda köprüden uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.<br>Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kars-Ardahan karayolunda otogar yakınlarında meydana geldi. Iğdır´dan Ardahan´daki yaylaya hayvan taşıyan Şevket Bedir yönetimindeki 76 AG 538 plakalı kamyon, Kars Otogarı yakınlarında kontrolden çıktı. Bedir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu sürücü Şevket Bedir, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-06-10 21:22:24<br>
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