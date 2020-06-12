4 ilde PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın sözde 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.<br>Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK´nın sözde 'gençlik yapılanması'na yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.Y., C.G., Ç.P., E.K., T.K., A.A.K. ve D.K. ile 2012-2016 yıllarında örgütün sözde 'Kafkas Üniversitesi gençlik yapılanması'nda 'sorumlu' olan Z.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Kars merkezli Kağızman ve Digor ilçeleri ile Diyarbakır, Iğdır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği fişekleri, kurusıkı tabanca ile haklarında toplatma kararı bulunan kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphaliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK <br>2020-06-12 15:43:37<br>
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