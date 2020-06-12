4 ilde PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın sözde 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.<br>Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK´nın sözde 'gençlik yapılanması'na yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.Y., C.G., Ç.P., E.K., T.K., A.A.K. ve D.K. ile 2012-2016 yıllarında örgütün sözde 'Kafkas Üniversitesi gençlik yapılanması'nda 'sorumlu' olan Z.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Kars merkezli Kağızman ve Digor ilçeleri ile Diyarbakır, Iğdır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği fişekleri, kurusıkı tabanca ile haklarında toplatma kararı bulunan kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphaliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK <br>2020-06-12 15:43:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.