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Kars’ta Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına ‘Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

İHA

Kağızman'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyona gönüllü timle katılan ve şehit düşen Kağızman Jandarma Komando Taburu 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Kars’ta Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına ‘Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

Kağızman'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyona gönüllü timle katılan ve şehit düşen Kağızman Jandarma Komando Taburu 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Vali Türker Öksüz, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde oluşturulan ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Hatıra Ormanı’na fidan dikti. Dikilen fidanlara can suyu verdi.
Vali Türker Öksüz, Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin terörle mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını belirtti.
Öksüz, “Terörle mücadele harekatında, göğüsgöğüse çarpışma gibi durumlar yaşanabiliyor. Şehit olan yüzbaşımızın yüreğinde vatan sevgisi vardı, kahramanlık vardı. Canını hiç düşünmeden kendisini ön plana attı. Yüzbaşımızın aklında sadece oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek vardı. Canını hiç düşünmeden, bir an bile duraksamadan mücadele etti. Kars olarak, Türk Milleti olarak kahraman şehidimize borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kahraman olarak şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Şehit yüzbaşımız sonsuza dek anılacaktır” dedi.
Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Hatıra Ormanı ağaç dikme etkinliğine, Vali Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve jandarma personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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