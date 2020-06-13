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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas Üniversitesi’nde son dersi Rektör Kapu verdi

İHA

Kafkas Üniversitesi'nde Korna virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 30 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim dersleri sona erdi. Son dersi KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu verdi.

Kafkas Üniversitesi’nde son dersi Rektör Kapu verdi

Kafkas Üniversitesi’nde Korna virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 30 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim dersleri sona erdi. Son dersi KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu verdi.
Türkiye genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci 30 Mart tarihinde başladı. Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde de (KAUZEM) kurulan sistem ile öğrenciler ve akademisyenler için uzaktan eğitim dersleri verildi. Yaklaşık 74 gün süren uzaktan eğitim dersleri sona erdi.
KAUZEM Müdürü Prof. Dr. Erkan Tokucu’nun idaresinde verilen eğitimin son dersinde Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, canlı yayında öğrencilerle bir araya geldi. Kapu, 15 Haziran’da başlayacak sınavlar da öğrencilere başarılar diledi.
Uzaktan eğitim sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 30 Mart12 Haziran tarihleri arasında 36 bin 690 canlı yayın açıldığını ve bu canlı yayınlara 1 milyon 6 bin 349 katım olduğunu belirti. Kapu, 35 bin 714 materyal paylaşıldığını ve bu materyallere 474 bin 224 kişinin erişim sağladığını söyledi.
Dönem sonu sınavların 15 Haziran’da başlayacağını ifade eden Kapu, “Final sınavları 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayacak. Tüm üniversite genelinde sınavlar onlıne test ya da ödevlendirme şeklinde yapılacaktır. Öncelikle sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sınav dönemi boyunca; internet erişiminde sıkıntı yaşayan öğrencilerimize üniversitemiz tarafından kampus alanında internete erişim imkânları sağlanacaktır. Öğrencilerimiz ayrıntılı bilgi için Kafkas Üniversitesi uzaktan eğitim merkezinin web sayfasını ziyaret edebilirler. Üniversiteler arasında yapılan işbirliği gereği öğrencilerimiz bulundukları illerdeki üniversitelerin internet ve bilgisayar imkânlarından faydalanabilirler. Bunun için ilgili üniversite ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca farklı illerdeki üniversitelerde eğitim gören ve Kars’ta ikamet eden üniversite öğrencileri de aynı şekilde Kafkas Üniversitesi’nin bilgisayar laboratuarlarından ve internet alt yapısından sınav dönemleri boyunca faydalanabileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için uzaktan eğitim merkezinin web sayfasını ziyaret edebilirler” dedi.
20202021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim ile Kafkas Üniversitesi’ne 900 öğrenci katılacağına dikkat çeken Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki yönetim bilişim sistemleri lisans tamamlama uzaktan eğitim programı açıldı. 20202021 eğitim öğretim döneminde 500 öğrenci ile eğitime başlayacak. İlahiyat Fakültesi bünyesindeki ilahiyat uzaktan eğitim lisans tamamlama programı açıldı. 20202021 eğitim öğretim döneminde 400 öğrenci ile eğitime başlayacak” diye konuştu.
Kapu, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan ve bir yıldır uzaktan eğitim yöntemiyle derslerin devam eden “İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın da önümüzdeki dönemde öğrenci alımına devam edileceğini ve derslerin yine uzaktan eğitim yöntemiyle işleneceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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