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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 gün önce evden ayrılan oğluna kavuşan annenin gözyaşları

DHA

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS'ta, 4 gündür kendisinden haber alınamayan İ. Ç. (17), polis ekipleri tarafından bulanarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de annesine teslim edildi. Oğluna sarılarak ağlayan anne, polislere teşekkür etti. Örnek Mahallesi'nde yaşayan MeryemCemal çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan İ.Ç, 11 Haziran günü kahvaltıdan sonra evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin bildirmesi üzerine Çocuk Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada, İ.Ç'nin evden kaçtığı belirlendi. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, İ.Ç.'nin gidebileceği yerleri araştırdı. Çevre...

4 gün önce evden ayrılan oğluna kavuşan annenin gözyaşları

<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS'ta, 4 gündür kendisinden haber alınamayan İ. Ç. (17), polis ekipleri tarafından bulanarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de annesine teslim edildi. Oğluna sarılarak ağlayan anne, polislere teşekkür etti.<br>Örnek Mahallesi'nde yaşayan MeryemCemal çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan İ.Ç, 11 Haziran günü kahvaltıdan sonra evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin bildirmesi üzerine Çocuk Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada, İ.Ç'nin evden kaçtığı belirlendi. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, İ.Ç.'nin gidebileceği yerleri araştırdı. Çevre il ve ilçelerdeki polis ve jandarma bilgilendirildi. Geceleri inşaatlarda veya parklarda yattığı tespit edilen İ.Ç., Sarıkamış ilçesine gitti. Burada çalışacak bir iş bulamayan İ.Ç., parası bitince cep telefonunu sattı ve Kars'a geri döndü. Digor otobüs durakları mevkisnde gezen İ.Ç., polis tarafından yakalanarak, çocuk şubeye getirildi.<br>Burada görevliler tarafından uyarılan ve ailesini üzmemesi istenen İ.Ç., çocuk şubeye getirilen annesi ile sarılarak hasret giderdi. Oğluna sıkıca sarılıp ağlayan anne polislere teşekkür etti.FOTOĞRAF<br> DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK <br>2020-06-15 15:10:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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