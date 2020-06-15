Deprem bölgesine giden AFAD ekibi, kaza yapan sürücüyü kurtardı

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<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki deprem bölgesine giden Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Sarıkamış ilçesinde kaza yapan TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesinin Acısu mevkisinde meydana geldi. Şehmuz Özal, yönetimindeki 27 U 8377 plakalı zift yüklü TIR´ın direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan TIR devrilerek yan yattı. O sırada tesadüfen oradan geçen ve Karlıova ilçesindeki deprem bölgesine takviye amacıyla giden 4 kişilik AFAD ekibi, TIR'da sıkışan sürücüye müdahale etti. AFAD ekibi, yaralı sürücü Özal'ı TIR'dan çıkardı. Ambulansa bindirilen Özal, 112 Acil servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.<br>Yaralı TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekibi daha sonra deprem bölgesine hareket etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK <br>2020-06-15 15:40:16<br>

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