Kars’a toplu giriş ve çıkışlar yasaklandı

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Kars’a toplu giriş ve çıkışlar Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yasakladı.

Kovid19 tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, kente tren garı, oto gar dışında sosyal, kültürel, gezi ve toplantı amaçlı toplu olarak giriş çıkışlar 15.06.2020 tarihi itibariyle yasaklanırken, toplu olarak kent dışına da çıkışlara izin verilmeyecek.

Öte yandan yetkililer özellikle vatandaşlardan maske kullanmalarını istediler. Sosyal mesafe uyarısında da bulunan yetkililer, ele ele vererek alınan kurallara uyularak Kovid19 salgının önüne geçileceğine dikkat çektiler.

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