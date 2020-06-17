Köyün sadece minaresi kaldı Kars Baraj Gölün’de kapaklar kapatılınca eski köy yeniden sular altında kaldı

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Kars Baraj Gölü'nde kapaklar kapatılınca eski Çamçavuş köyü yeniden sular altında kaldı. Sular altında kalan köyden geriye sadece cami minaresi kaldı.

KarsSusuzArdahan karayolu üzerinde bulunan Kars Baraj Gölü'nde kapakların kapatılmasıyla birlikte eksi Çamçavuş köyü yeniden sular altında kaldı. Köyden geriye sadece cami minaresi kalırken, gün batımında baraj gölünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yüzlerce su kuşuna ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü havzası güneşin batmasıyla birlikte kızıla büründü. Rengarenk çiçekler, su kuşları ve cami minaresi adeta görenleri büyüledi.

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