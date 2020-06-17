Kağızman’da LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor

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Kağızman’da belediye LGS sınavı öncesinde okullarda Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’ın talimatlarıyla Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran Cumartesi gününe ertelenen LGS sınavı için ilçe merkezindeki tüm okulları kapsayacak şekilde belediye dezenfekte ekipleri tarafından temizlik ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Başkan Yıldız’ın yakından takip ettiği çalışmalarda okullar tek tek dezenfekte ediliyor. Yıldız, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

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