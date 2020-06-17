Sarıkamış’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Vatandaşlar araçlarını üzerine battaniye örterek korudu

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış ilçesini dolu vurdu. Vatandaşlar araçlarını doludan korumak için üzerine battaniye örttü. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu, etrafı beyaza bürüdü. Sağanak yağmurun ardından başlayan ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doludan korunmak için vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine sığındı. Dolunun etkili olduğu Sarıkamış’ta bazı araçlar ve ekili alanlar zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.