Kars’ta doludan 55 koyun telef oldu Kars-Erzurum karayoluna çıkan 5 koyuna ise tır çarptı

Dolunun vurduğu Kars’ta toplam 55 koyun telef oldu. Doludan kaçarak yola çıkan 5 koyuna ise tır çarptı.

Kars’ta etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. KarsErzurumKağızman karayolu Kümbetli köyü mevkiinde etkili olan dolu yağışından 50 koyun telef oldu. Doludan ürkerek kaçan 5 koyun ise KarsErzurum karayoluna çıktı. Doludan beyaza bürünen yolda duramayan tır 5 koyuna çarptı. Tırın çarptığı 5 koyun da telef oldu. Doludan zarar gören koyunların birçoğunu çobanlar keserken, çobanların koyunları taşıması kameralara yansıdı.

Bir anda Haziran'da kışı yaşayan Kars’ta jandarma ekipleri doludan beyaza bürünen karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekipleri ise greyderle yoldaki dolu tanelerini temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.