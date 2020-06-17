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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta ev ve araziler sular altında kaldı

İHA

Kars’ta ev ve araziler sular altında kaldı

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.
Kars’ta öğlenden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur ve dolunun sele dönüştüğü Kümbetli köyünde evleri su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan köylüler ise
su taşkınlarını önlemek için kanal girişlerini temizledi. Yağmurun etkili olduğu Kümbetli köyünde evlerin bahçeleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Kars’ta yağışlı aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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