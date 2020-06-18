Su birikintisinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu sürücü Murat Akbalık hayatını kaybetti.<br>Kaza, akşam saatlerinde KarsArdahan yolu Ani Ören Yeri kavşağında meydana geldi. Murat Akbalık yönetimindeki 06 KM 424 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta biriken su birikintisi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada Akbalık, otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan Akbalık, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-06-17 23:47:10<br>

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