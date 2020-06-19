Kars’ta hortum binaların çatılarını uçurdu Hortum cep telefonu kameralarına yansıdı

Kars’ta öğle saatlerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Hortumun şiddetiyle bazı binaların çatılarının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kars’ın Sanayi Siteleri bölgesinde öğle saatlerinde oluşan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur beraberinde hortumu getirdi. Bulutların arasından yere doğru inen hortum, bazı binaların çatılarını uçurdu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.