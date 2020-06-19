Kars’ta hortum binaların çatılarını uçurdu Hortum cep telefonu kameralarına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta öğle saatlerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Hortumun şiddetiyle bazı binaların çatılarının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kars’ın Sanayi Siteleri bölgesinde öğle saatlerinde oluşan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur beraberinde hortumu getirdi. Bulutların arasından yere doğru inen hortum, bazı binaların çatılarını uçurdu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.