Kars'ta hortum korkuttu

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<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, aniden çıkan hortum korkuttu.<br>Kars-Erzurum Çevreyolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 15.00 sıralarında hortum çıktı. Ortalık tozla kaplanırken, bazı iş yerlerlerinin çatılarını uçuran hortumu gören vatandaşlar, büyük korku yaşadı. <br>Cep telefonuyla hortumu görüntüleyen Mehmet Özmen, "Çok korkunçtu. Yerden yükselen hortum gökyüzünde bulutlarla birleşti. Ortalığı kara bulutlar kapladı. Hortum gücünün yettiği her şeyi metrelerce havaya savurdu. Çok şükür can kaybı veya yaralanma yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK<br>2020-06-19 16:04:07<br>

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