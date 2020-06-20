Kars’ta LGS sınavı başladı

Kars’ta 7 bin 4 öğrenci, sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları 163 okula alındı.

Kars’ta öğrenciler korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamında sınava girmek üzere okullara geldi. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilirken, dezenfektan yapıldı, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav Kars’ta 163 okul ve 453 salonda başladı. Kentte 7 bin 4 öğrenci sınava girecekleri okullara geldi. 1680 öğretmenin görev aldığı sınav korona virüs önlemleri altında gerçekleşti. Okul girişinde bekleyen öğrenciler tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Polis ekipler ise anons ederek sosyal mesafenin korunmasını konusunda uyarı da bulundu. Sınava girecek öğrencilerinde bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

Sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti, dezenfektan yapıldı.

8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS bugün 2 oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. LGS'de sözel bölümden 50 soru sayısal bölümden 40 soru sorulacak. İlk LGS oturumu 75 dakika 2. oturum ise 80 dakika olacak.

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