Sarıkamış’ta Jandarma Şehit Babalarını Unutmadı

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Kars’ın Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı, 21 Haziran Babalar Günü Nedeniyle Şehit Babalarını Ziyaret Etti.

Babalar Günü'nde Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev başında şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret etti.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleşen ziyarette şehit babaları Mehmet Çağun, Aslan Emenet, ve İdris Yenice ziyaret edildi. Şehit aileleri askerleri büyük bir memnuniyetle karşıladı.

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