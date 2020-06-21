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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

İHA

Vali Türker Öksüz, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Vali Türker Öksüz, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde bir takım incelemelerde bulundu.
Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte 8 Nisan 2017 tarihinde temeli atılan ve yapım çalışmaları devam eden Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Vali Türker Öksüz, Kars’ın her alanda kabuğunu kırdığını ve her alanda çok büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi.
Öksüz, “Tarımda, turizmde, hayvancılıkta, dünkü törende gördüğünüz gibi tarımsal sulama boyutunda da çok önemli atılımlar içerisindeyiz. Bunlar rutin yatırımlar değil. Bu yatırımlar bölgenin kaderini değiştirebilecek ölçekte ve nitelikte yatırımlardır. Bu şehir, bir yandan turizm bir yandan da tarım ve hayvancılığa dayanan bir il. Dolayısıyla hayvancılığı geliştirmemiz lazım” dedi.
Öksüz, “Bizim küçükbaş ve büyükbaş toplam 1 milyon 100 bin hayvan varlığımız var ve yıllık 200 bin civarında canlı hayvan ticaretine konu olan bir şehir de yaşıyoruz. Burası Türkiye’nin hayvancılıkta gözbebeği olan bir şehirdir. Onun için bu tesis çok anlamlı ve değerlidir. Bölgemizdeki çiftçilerimize, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza da çok büyük bir nefes olacak. Onların ürünlerinin kıymetiyle değerlendirilip bir entegre tesisinden yöreye ekonomik anlamda çok büyük destek sağlayacak” diye konuştu.
Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde yapılan incelemeye; Kars Valisi Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nazif Yücel, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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