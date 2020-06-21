Kağızman'da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasında bulunan husumet son buldu.

Kars’ın Kağızman ilçesi Günindi köyünde iki aile arasında başlayan husumetin sona erdirilmesi için Kağızman Kaymakamı İshak Çınar ve ilçenin ileri gelen kanaat önderleri devreye girdi. Daha sonra husumetli iki aile Hz. Hamza Camii’nde bir araya getirildi. Camide vaizler ve imamlar tarafından sohbetler yapıldı. Kur’anı Kerim’den ayetler ve hadisi şerifler okundu. Husumetli aileler salavatlar getirerek barıştı.

Barışa Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, İlçe Müftü Vekili Mehmet Demirden, AP Parti İlçe Başkanı Nuri Turan, Kanaat Önderi Seyda Hacı Abubekir Parlak, imamlar, husumetli olan aileler katıldı.

Babalar gününde iki aile bireylerinin bir araya getirilerek aralarındaki husumete son verilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Kaymakam İshak Çınar, "Yaklaşık 3 yıl önce Günindi köyümüzde yaşayan ailelerimiz arasında gerçekleşen olumsuz bir olaydan sonra bugün çok şükür bu olayı geride bırakıyoruz. Bizim için hayırlı bir gün, bugün onları bir araya getirdik ve uzun bir aradan sonra barışlarını sağladık” dedi.

Çınar, “Bugün Kağızman'ın bayramı, çünkü ilçemizdeki huzuru arttırmaya yönelik bu örnek, 3 yıl sonra iki aileyi barıştırdık. Öncelikli olarak olayı başından beri takip eden, bu husumetli ailelerle yakından ilgilenen başta Valimiz Türker Öksüz’e, ilçemizin değeri olan Bakanımız Ahmet Arslan’a, ayrıca barışmaya vesile olan, Seyda Hacı Abubekir Parlak ve imamlarımıza teşekkür ederim. Babalar Günü’ne denk gelen bu anlamlı barış ziyaretinde babalar ağlamasın, çocuklarda babaları için ağlamasın diyerek, bu tür olumsuzlukları yaşayan ailelere bugünün örnek olmasının temennisinde bulunarak katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki aile fertleri Seyda Hacı Abubekir Parlak'ın yaptığı dua eşliğinde iki ailenin fertleri sosyal mesafeye uygulayarak birbiriyle selamlaşıp kalıcı ve örnek bir davranış sergileyerek barışılar. İki aile arasından yaklaşık 3 yıldır süren husumet babalar gününde son bulmuş oldu.

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