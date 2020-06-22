Kağızman’da deprem; vatandaşlar sokaklara çıktı

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Kars’ın Kağızman ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Kağızman’da art arda meydana gelen depremin ardından vatandaşları evlerinden dışarı çıktı. Merkez üssü Kağızman İlçesi olan 3,3, 3,4 ve 2,9 büyüklüğünde 3 depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşlar sokaklarda beklemeye devam ediyor.

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