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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

İHA

Kars'ta 127 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta 127 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.
Kars Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca 127 jandarmanın katılımıyla Radar İle Hız Kontrolü, Yolcu Taşıyan Araç Kontrolü, Emniyet Kemeri ve Seyir Halinde Cep Telefonu kullanan sürücülere yönelik “Türkiye Özel Trafik Uygulaması”nda bin 584 araç kontrol edildi.
Uygulamada, 24’ü hız kurallarına uymamak, 36’sı diğer kural ihlallerinden olmak üzere 60 araca toplam 14 bin 256 lira idari para cezası kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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