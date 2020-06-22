Araçtaki uyuşturucu bulan Odin'in zafer pozu

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<br>Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta narkotik köpeği 'Odin' ile yapılan aramada 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirildi. Odin, uyuşturucu ile poz verdi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul plakalı otomobille uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, otomobili yakın takibe alıp, uygun bir yerde yolu keserek durdurdu. Otomobilde narkotik köpek Odin ile yapılan aramada, 3 paket halinde 1 kilo 875 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Z.C.B. gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.C.B., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK <br>2020-06-22 18:46:22<br>

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