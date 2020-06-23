Kağızman’a atanan öğretmenlere hediyeli karşılama

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Kağızman’a yeni atanan öğretmenler çeşitli hediyelerle karşılandılar.

Kağızman Eğitim BirSen Temsilciliği tarafından, ilçeye yeni atanan öğretmenler geldikleri okullarda çeşitli hediyelerle karşılanarak, öğretmenlere yardımcı olundu.

Kağızman Eğitim BirSen Temsilcisi Sinan Çil, yeni atanan eğitimcilere bir araya gelerek öğretmenlere okullarını ve ilçeyi tanımalarında yardımcı oldu. Öğretmenler bir süre sohbet eden Çil, öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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