Kars’ta seyir halindeki otomobil yandı

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Kars’ta seyir halindeyken alevler çıkmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobilini durduran sürücü, araçtan çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin neden yandığı araştırılırken, olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, otomobilin altından çıkan alevler ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yer alıyor.

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