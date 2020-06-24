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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Ebabil kuşu ile Kerkenez tedavi altına alındı

İHA

Kars'ta vatandaşlar tarafından bulunan Ebabil kuşu ile yaralı Kerkenez tedavi altına alındı.

Kars’ta Ebabil kuşu ile Kerkenez tedavi altına alındı

Kars’ta vatandaşlar tarafından bulunan Ebabil kuşu ile yaralı Kerkenez tedavi altına alındı.
Duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş halde bulunan Ebabil Kuşu ile sol kanadında yara bulunan Kerkenez Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Bölgeye gelen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri Ebabil kuşu ile Kerkenez’i muhafaza altına alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdi.
Burada tedavilerine başlanan Ebabil kuşunun beslemesi yapılarak yeniden doğaya bırakılırken, Sol kanadında kırık olan Kerkenez kuşu ise yapılacak tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına kavuşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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