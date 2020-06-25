Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Orta Koridorun belkemiğini teşkil etmektedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Orta Koridorun belkemiğini teşkil etmektedir”

İHA

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars milletvekili, AGİTPA üyesi Ahmet Arslan, Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Bakü Parlementerler Platformu (BPP) seminerine katıldı.

Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Orta Koridorun belkemiğini teşkil etmektedir”

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars milletvekili, AGİTPA üyesi Ahmet Arslan, Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Bakü Parlementerler Platformu (BPP) seminerine katıldı.
Arslan, Türkiye’nin Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya'ya erişimi olan önemli bir coğrafi konuma sahip olduğunu belirtti.
Arslan, Türkiye’nin eşsiz konumu, Orta Doğu ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması, söz konusu kaynakların doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve İpek Yolunun diğer bileşeni olan DoğuBatı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlendiğini söyledi.
“Modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyor ve çok modlu ulaşım koridorlarını teşvik ediyoruz”
Arslan “BaküTiflisKars Demiryolu, Kafkas bölgesini, Hazar denizini, Orta Asya Ülkelerini dolaşan ve Çin’e kadar ulaşan ‘Trans Hazar DoğuBatı Orta Koridor’unun belkemiğini teşkil etmektedir. Bilindiği üzere Türkiye, Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya'ya erişimi olan önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Türkiye’nin bu doğal konumunun, saydığımız ülkelerin tamamına fayda sağlaması için mevcut altyapıyı yükselterek ve kıta taşımacılığı ve ticaretindeki engelleri kaldırarak, kazankazan stratejisine dayalı bir Modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyor ve çok modlu ulaşım koridorlarını teşvik ediyoruz. Bu amaca yönelik çabalarımız, Kafkas bölgesini, Hazar Denizi'ni, Orta Asya ülkelerini dolaşan ve Çin'e kadar ulaşan Trans Hazar DoğuBatı “Orta Koridor” girişimimizle gerçekleştirildi” dedi.
Modern İpek Yolu'nun önemli bir bileşeni olarak Orta Koridorun geliştirilmesine özel önem verildiğine dikkat çeken Arslan, “27 Eylül 2017’de test sürüşüne Bakan olarak katıldığım ve 30 Ekim 2017’de hizmete giren BaküTiflisKars Demiryolu, Orta Koridorun belkemiğini teşkil etmektedir. BTK Demiryolu, Modern İpek Yolu'nun canlanmasında önemli bir aşama olmuş ve Doğu ile Batı arasında kesintisiz bağlantıyı sağlamada aktif bir rol üstlenmiştir. Pandemi sürecinde sınır kapılarının kapatılması nedeniyle BTK Demiryolu 138.000 Ton taşıma yapmak suretiyle önemli bir görev üstlenmiştir. Orta Koridor’un geliştirilmesi bağlamında BTK Demiryoluna ek olarak gümrüklerarası işbirliğine yönelik “Kervansaray Projesi”nin yanısıra, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçit Projesi ve İstanbul Havalimanı tamamlanmış projeler arasında olup, 3 Katlı Tüp Geçit Projesi, Filyos (Zonguldak), Çandarlı (İzmir) ve Mersin Limanları inşası ve yine Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan “Edirne Kars Hızlı Tren ve Bağlantıları Demiryolu Projesi”ne yönelik çalışmalar halen sürdürülmektedir” diye konuştu.
İpek Yolunun diğer bileşeni olan DoğuBatı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir diyen Ahmet Arslan, “Yine Türkiye’nin eşsiz konumu, Orta Doğu ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması, söz konusu kaynakların doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve İpek Yolunun diğer bileşeni olan DoğuBatı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Bu bağlamda, ülkemiz ve ülkemiz üzerinden Avrupa’ya uzanması ve doğal gaz alanında kaynak ve güzergâh çeşitliliğinin pekiştirilmesini sağlayacak. Güney Gaz Koridoru (GGK) kapsamında Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP), BaküTiflisErzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, TürkiyeYunanistan Doğal Gaz Enterkonnektörü (ITG) ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı hâlihazırda faaliyete geçirilmiştir. Bunlara ek olarak BaküTiflisCeyhan Petrol boru hattı başta olmak üzere birçok petrol boru hattı da hepinizin malumudur. Sonuç olarak Türkiye, bağlantısallık hususunda Orta Koridor’un gelişimine yönelik hem karayolu taşımacılığının desteklenmesi, üstyapı ve altyapı hizmetlerinin sağlanması, enerji koridorlarının açılması ile enerji arz ve güvenliğinin sağlanması hususlarında salgın öncesi ve sonrası olmak üzere büyük ilerlemeler kaydetmiştir BPP platformunun bölgesel güvenlik, insani meseleler, ekonomik işbirliği, uluslararası hukukun korunması ve çok taraflılık konularında başarılı sonuçlar almasını diler, içinde bulunduğumuz salgın döneminin bir an önce sonlanması ve insanlığın daha müreffeh bir gelecek yaşamasını dilerim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Belediyesi Sokak köpekleri için aşevi açtı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi Sokak köpekleri için aşevi açtı
11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı
YEREL HABERLER 11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten ...
Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor Kağızman'da Deniz Gölü’nde ölen yüzlerce sazan balığı kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları ...
Kars’ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira
YEREL HABERLER Kars’ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira
Kars’ta Ebabil kuşu ile Kerkenez tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta Ebabil kuşu ile Kerkenez tedavi altına alındı
Kars’ta seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kars’ta seyir halindeki otomobil yandı
Kağızman’a atanan öğretmenlere hediyeli karşılama
YEREL HABERLER Kağızman’a atanan öğretmenlere hediyeli karşılama
Kars Lojistik Merkezi’ne ilk tren geldi
YEREL HABERLER Kars Lojistik Merkezi’ne ilk tren geldi
Ani Ören Yeri'ndeki Menuçehr Camii, restore edilerek ibadete açılacak
YEREL HABERLER Ani Ören Yeri'ndeki Menuçehr Camii, restore edilerek ...
950 yıllık tarih ayağa kalkıyor Anadolu’daki ilk Türk Camisi Kalkınma ajansları restore edecek, Malazgirt’in yıl dönümünde ibadete açılacak
YEREL HABERLER 950 yıllık tarih ayağa kalkıyor Anadolu’daki ilk Türk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X